Atalanta, Gasperini incredulo: ancora una tegola, un big rischia con la Juve

Gasperini incredulo nel corso di Atalanta-Fiorentina: la sua Dea rischia di perdere un altro big in vista della super sfida alla Juventus

Attualmente avanti 2-1 sulla Fiorentina, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta rispondendo nel migliore dei modi allo stop improvviso contro il Cagliari in campionato.

D’altronde, approdare per l’ennesima stagione alle semifinali di Coppa Italia, sarebbe un traguardo eccezionale per la Dea e il suo pubblico. Nonché un biglietto da visita di tutto rispetto, in vista della super sfida di campionato contro la Juventus.

Domenica sera, gli orobici si giocheranno gran parte delle loro speranze Champions e saranno costretti a farlo con qualche assenza. Non solo quella di Zapata, ma anche di un altro big.

Atalanta, che sfortuna: si ferma anche Palomino, a rischio con la Juventus

Nel corso del primo tempo di Atalanta-Fiorentina, infatti, Gasperini è stato costretto a sostituire il difensore Palomino. L’argentino ha rimediato un problema muscolare alla gamba destra, allertando subito la panchina degli orobici.

Una brutta tegola per la Dea: se il centrale nerazzuro non darà segnali di miglioramento nel corso dei prossimi giorni, rischia di non poter essere disponibile per la super sfida alla Juventus. Il che complicherebbe ulteriormente le scelte e le rotazioni del Gasp.

Palomino è stato valutato dallo staff medico dell’Atalanta già nel corso dell’intervallo e nella giornata di domani sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. La speranza della Dea è che si tratti di un banale affaticamento, assimilabile in tempo per l’impegno di domenica sera. E dopo la pesante tegola di Zapata, Gasperini non può che incrociare le dita e confidare nel meglio.