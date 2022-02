“Non era rigore”: Atalanta-Fiorentina nel caos, scoppia la polemica

Atalanta-Fiorentina si accende dopo pochissimi minuti per un rigore concesso da Fabbri che infiamma i tifosi sui social.

Atalanta e Fiorentina si affrontano oggi in uno dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Lo scontro tra due squadre che puntano recitare il ruolo di outsider della manifestazione e che inseguono un trofeo che certo per entrambe è molto importante.

Al Gewiss Stadium di Bergamo le squadre hanno concluso il 1° tempo sul risultato di 1-1, con la Dea capace di trovare alla mezz’ora il gol del pareggio con un eurogol di Zappacosta dopo il vantaggio viola firmato in apertura di gara da Krysztof Piatek su calcio di rigore.

Proprio la scelta dell’arbitro Michael Fabbri di concedere il tiro dagli 11 metri alla Fiorentina, dopo appena 9 minuti di gioco, ha scatenato non poche polemiche sui social da parte dei tifosi dell’Atalanta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ma che è rigore quello? — mate 10 pro (@coppola6153) February 10, 2022

rigore ridicolo! — luigi lombardi (@LuigiLombardi21) February 10, 2022

Atalanta fiorentina 1 0 rigore regalato — Lp (@MAIKOL1212) February 10, 2022

Atalanta-Fiorentina e il rigore della discordia

Fabbri ha concesso il calcio di rigore dopo soli 7′ di gioco in seguito a uno scontro tra Nico Gonzalez e Marteen De Roon. L’attaccante argentino della Fiorentina, appena entrato in area, è caduto dopo essere stato pestato sul piede dal centrocampista olandese.

Dopo aver rivisto la dinamica dell’azione al VAR il direttore di gara non ha avuto dubbi e ha indicato il dischetto, oltre ad ammonire De Roon come da regolamento. Dagli undici metri Piatek ha spiazzato Musso portando in vantaggio la squadra di Italiano.

LEGGI ANCHE>>>Addio Juventus, l’affare è ufficiale: vola in Major League Soccer

Le proteste sui social da parte dei tifosi dell’Atalanta non sono mancate, ma a quanto sembra rivedendo l’azione la decisione di Fabbri appare corretta e il rigore del vantaggio viola del tutto legittimo.