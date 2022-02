Cagliari, tre dubbi tormentano Mazzarri: che rebus per i sardi

Il Cagliari di Mazzarri potrebbe cambiare assetto offensivo con il ritorno di Keita Balde dalla Coppa d’Africa. Il tecnico del Cagliari valuterà il da farsi nel corso delle prossime settimane. Occhio anche all’ottimo stato di forma di Pereiro

Il Cagliari proverà a spingere il piede sull’acceleratore in vista della seconda parte di stagione, la quale si annuncia elettrica sotto tutti i punti di vista. Caccia alla salvezza e a un nuovo assetto offensivo che potrebbe fare la fortuna dei rossoblù.

Sorride Mazzarri, pronto a riabbracciare Keita Balde dal ritorno dalla Coppa d’Africa. Per l’ex Monaco, Inter e Lazio, però, non sarà facile riprendersi subito una maglia da titolare, soprattutto dopo l’esplosione di Pereiro e Pavoletti.

Mazzarri dovrà essere bravo a capire quale coppia d’attacco schierare o come stravolgere il possibile tema tattico in vista del girone di ritorno. Non è escluso che il tecnico possa valutare anche il passaggio al 3-4-1-2 con la presenza del trequartista.

Mazzarri cambia il Cagliari: Pereiro supera Pavoletti e Keita

Le gerarchie offensive del Cagliari verranno stabilite in maniera ufficiale solamente nel corso delle prossime settimane, quando Mazzarri avrà valutato al meglio il miglior tandem offensivo. Occhio a Pereiro, pronto a scalare le gerarchie del tecnico rossoblù.

La recente doppietta contro l’Atalanta potrebbe spingere l’attaccante uruguaiano in cima alle preferenze di Mazzarri, soprattutto in attesa del ritorno a pieno regime di Pavoletti. Keita Balde, per il momento, potrebbe scivolare al terzo posto della lista dell’ex allenatore del Torino.