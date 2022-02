“Avete paura? Andate in Serie C!”: Mourinho, discorso furioso dopo l’Inter

Momento nero nella Roma, reduce dalla sconfitta rimediata martedì sera in Coppa Italia contro l’Inter. Mourinho furioso.

Al momento del suo sbarco nella capitale José Mourinho si aspettava di poter vivere una stagione ricca di soddisfazioni e vittorie. Invece, fino a questo momento è stata un calvario: sesto posto in classifica a -6 dalla Juventus quarta e a distanza siderale dalla vetta occupata dall’Inter. Sabato scorso è arrivata l’ennesima prestazione deludente della sua gestione (il pareggio con il Genoa) mentre martedì i giallorossi sono stati eliminati dalla Coppa Italia.

Da qui la rabbia dell’allenatore che, al termine della sfida persa per mano dei nerazzurri, ha stroncato la propria squadra attaccando i giocatori senza usare alcun tipo di filtro o giri di parole. “Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete ca…. sotto” le parole da lui pronunciate degli spogliatoi, riportate fedelmente dal ‘Corriere dello Sport’.

Ma non è finita qua. Il tecnico è stato un fiume in piena. “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete ca… sotto”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Mourinho stronca la squadra

Attacchi inaspettati, considerando che in campo di fatto è andata la miglior formazione possibile (e nel secondo tempo è rientrato Lorenzo Pellegrini). “Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho stizzito con l’arbitro: il gesto nel postpartita

Mortificati i calciatori, che non si attendevano una presa di posizione così dura nei loro confronti da parte del proprio allenatore. La Roma, domenica prossima, affronterà il Sassuolo e la società non tollererà altri passi falsi. A fine febbraio riprenderà poi il cammino in Conference League ma serve una scossa immediata. La tifoseria, come lo stesso Mourinho, si aspettava ben altro quest’anno dalla Roma.