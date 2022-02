Addio Juventus, l’affare è ufficiale: vola in Major League Soccer

La Juventus registra oggi l’ufficialità di un’altra cessione, un talento mai del tutto esploso in Italia e che ripartirà dagli Stati Uniti.

Il calciomercato si è concluso in Europa con la fine di gennaio, ma nel resto del mondo molti campionati sono appena all’inizio della stagione e nel pieno delle trattative. È il caso ad esempio della Super League cinese, che si è conclusa lo scorso 4 gennaio, e della Major League Soccer nord-americana che ha fissato l’inizio della regular season tra poco più di due settimane, il 26 febbraio.

Se la Cina, complici le nuove restrizioni del Governo, non è più la terra promessa che sembrava anni fa, negli Stati Uniti la MLS è sempre più decisa ad accogliere giocatori di spessore capaci di far decollare la lega anche sui mercati europei. Così, dopo Lorenzo Insigne al Toronto, ecco un altro colpo di notevole spessore. E che coinvolge la Juventus.

Douglas Costa ha firmato oggi l’accordo che lo legherà ai Los Angeles Galaxy fino alla fine del 2023. Il talentuoso esterno brasiliano, che aveva trascorso gli ultimi mesi in patria in prestito al Gremio, era ancora sotto contratto con il club bianconero. Che così si libera di un ingaggio importante che appesantiva non poco i conti.

La Juventus saluta Douglas Costa: ripartirà dalla MLS

Attaccante esterno mancino dotato di straordinarie qualità tecniche e di uno spunto in velocità notevole, Douglas Costa era arrivato a Torino in prestito oneroso trasformato poi in acquisto definitivo per una cifra intorno ai 45 milioni di euro.

In bianconero però non è mai riuscito a imporsi: dopo una prima stagione incoraggiante, che ha portato la Juventus a riscattarlo, il brasiliano infatti si è spento progressivamente. Dopo aver lasciato il club nell’estate 2020, dopo 103 partite e appena 10 gol, è stato in prestito al Bayern Monaco e al Gremio ma senza molta fortuna.

Adesso l’arrivo a Los Angeles, dove certo sarà trattato come una stella, e in una MLS che tecnicamente potrebbe sicuramente vederlo tra i protagonisti assoluti. A patto di scansare la sfortuna, che lo ha frenato più volte in carriera sotto forma di infortuni, e di ritrovare la verve che aveva acceso i cuori dei tifosi bianconeri.