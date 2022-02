Clamoroso a Bergamo: la Fiorentina gela Gasperini ed elimina l’Atalanta

La Fiorentina sorprende l’Atalanta al termine di una partita ricca di colpi di scena e si prende un posto in semifinale di Coppa Italia.

L’Atalanta soffre subito, poi reagisce e si prende una gara che però la Fiorentina riesce a ribaltare ancora con due acuti che puniscono una Dea a tratti migliore ma incapace di affondare il colpo del KO quando sarebbe servito. La Viola di Italiano si conferma squadra dalle sette vite in Coppa Italia, prendendosi la semifinale contro la vincente di Juventus–Sassuolo. A Bergamo in scena 90 minuti che tra emozioni e beffe riconciliano con il calcio.

Fiorentina in campo con la formazione-tipo, con Piatek al centro dell’attacco supportato da Nico Gonzalez e Saponara nel consueto 4-3-3 di Italiano. Gasperini prova il 3-4-1-2 per la sua Atalanta, priva di Zapata infortunato e con Muriel in panchina: Boga e Malinovskiy sono supportati da Pasalic, mentre Hateboer occupa la fascia destra con Zappacosta spostato sul lato opposto.

Dopo appena 7 minuti la sfida si accende quando De Roon entra in contatto con Nico Gonzalez appena entrato in area. Richiamato al VAR l’arbitro rileva un pestone dell’olandese e concede il rigore alla Fiorentina, trasformato con freddezza da Piatek.

A quel punto la Fiorentina sembra poter prendere in mano la sfida, ma non trova il raddoppio e permette all’Atalanta di rientrare in partita. Boga prima ispira l’eurogol del pareggio di Zappacosta alla mezz’ora, quindi poco prima dell’intervallo servito dall’ex Roma colpisce il palo.

Fiorentina a sorpresa, l’Atalanta è fuori proprio nel finale

Il vantaggio dell’Atalanta è però nell’aria e si materializza nella ripresa ancora con l’ivoriano ex Sassuolo: percussione centrale, superato Martinez Quarta, gol del 2-1. Italiano corre immediatamente ai ripari e inserisce Sottil e Bonaventura, la partita è aperta e spettacolare con occasioni da entrambe le parti.

Proprio quando l’Atalanta sembra in controllo ecco un altro calcio di rigore per la Fiorentina: Koopmeiners travolge Maleh, Piatek dal dischetto vede il suo tiro respinto da Musso che però non può evitare il tap-in dell’attaccante polacco.

Quando manca poco meno di un quarto d’ora alla fine Zappacosta, in gran forma, colpisce la traversa. Subito dopo Muriel, neo-entrato, scappa a Martinez Quarta che lo stende e viene espulso dopo un secondo giallo che comunque sembra eccessivamente severo. L’Atalanta prova a chiudere la gara, ma sfiora soltanto il gol nel finale quando in pieno recupero Djimsiti centravanti aggiunto sfiora di testa il palo su cross di Hateboer.

E proprio quando la sfida sembra destinata ad andare ai supplementari arriva il gol vittoria della Fiorentina, con un gran tiro dalla distanza di Milenkovic che gela il Gewiss Stadium e regala le semifinali alla squadra di Italiano al termine di una partita pazzesca.