“Questo il nostro vero obiettivo”: Juventus, Allegri sorprende i tifosi

Le parole di mister Allegri al termine della vittoria della Juventus in Coppa Italia contro il Sassuolo.

Vittoria per 2-1 della Juventus in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Un risultato che catapulta i bianconeri alla fase successiva, in occasione della quale dovranno scontrarsi con la Fiorentina. Un match che varrà la finale, ragion per cui ci si attende una gara ad alta tensione anche per la grande rivalità tra le due squadre, dovuta anche alla recente cessione di Dusan Vlahovic ai bianconeri.

I primi segnali positivi sono dati dai risultati del campo, maturati anche grazie al contributo dei due ultimi arrivati ovvero Vlahovic e Zakaria.

Di lui è soddisfatto il tecnico Allegri, che ha dichiarato ai microfoni di ‘Mediaset’: “Siamo contenti degli acquisti di Vlahovic e Zakaria all’interno di una squadra che veniva da periodi buoni. Sono giocatori con caratteristiche che non avevamo. Deve migliorare ancora Vlahovic, ma fa parte della crescita di un giocatore come lui”.

Juventus, le parole di Allegri dopo la vittoria sul Sassuolo

Il tecnico è rimasto lucido ma propositivo in merito agli obiettivi della squadra: “Scudetto? Siamo potenzialmente a 11 punti dall’Inter. Il nostro obiettivo è fare la corsa sull’Atalanta a partire da domenica, dove sarà una gara fisica. Dovremo fare una bella partita, le altre in avanti per punteggio ora sono troppo distanti a noi”.

Nelle prossime settimane grande attenzione sarà rivolta ad Alvaro Morata, il quale potrebbe lasciare la società a fine stagione senza essere riscattato dall’Atlético Madrid, proprietario del cartellino. Di seguito le considerazioni dell’allenatore: “Alvaro ha sempre giocato con una punta di riferimento e lui a girargli intorno. Stasera è entrato bene, così come Locatelli e Rabiot. Ma nel secondo tempo tutta la squadra ha corso in avanti e tutti hanno giocato meglio, anche i difensori che venivano in avanti”.