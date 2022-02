“Non mi interessa…”: Vlahovic fa infuriare (di nuovo) i tifosi della Fiorentina

Dusan Vlahovic è intervenuto pubblicamente dopo Juventus-Sassuolo, con delle dichiarazioni che non faranno piacere ai tifosi della Fiorentina.

Nella serata in cui la Fiorentina riesce finalmente a vincere senza Vlahovic, qualificandosi ai danni dell’Atalanta alle semifinali di Coppa Italia, il serbo fa lo stesso da Torino. La Juventus scavalca in 90′ in convincente Sassuolo e si porta avanti nella competizione nazionale.

Una vittoria sintomo di un percorso che sta finalmente funzionando. I bianconeri sono in risalita in classifica e ogni vittoria contribuisce alla convinzione della squadra, nonché a trovare uno schema che finalmente funzioni.

L’arrivo in squadra di nuovi volti come Vlahovic e Zakaria su tutti ha sicuramente aiutato ad accelerare il processo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus vincente in Coppa Italia, le parole di Vlahovic

La prossima gara che la Juventus affronterà sarà proprio contro la Fiorentina. Uno scontro di alto livello per il valore che avrà, ovvero la finale di Coppa Italia in palio, ma anche per il carico emotivo che si trascina dietro. Sarà la prima volta di Vlahovic contro la sua recente ex squadra, il cui addio è stato costellato da amarezza e delusione. Lo stesso sentimento però pare non essere condiviso dall’attaccante serbo, che invece ha già messo una pietra sul passato più vicino ed è completamente dedicato alla causa bianconera.

LEGGI ANCHE >>> “Gesto terribile…”: Juve-Sassuolo, scoppia il caos al cambio

Ai microfoni di ‘Mediaset’ nel post-partita di Juventus-Sassuolo, Vlahovic ha dichiarato: “Ci vuole tempo, siamo all’inizio ma devo molto ai miei compagni di squadra, così come al mister e alla società che mi hanno accolto.Per me è un onore giocare qui ed essere a disposizione della squadra. Dybala e Morata sono due grandi giocatori, dai quali devo imparare per arrivare al loro livello. La semifinale contro la Fiorentina? Io penso solo alla partita e a vincere, le altre cose non mi interessano. Sarà una partita come le altre”.