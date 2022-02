“Gesto terribile…”: Juve-Sassuolo, scoppia il caos al cambio

Un episodio inatteso si è verificato sulla panchina del Sassuolo, durante la sfida contro la Juventus, ai quarti di finale di Coppa Italia.

Interessantissimo primo tempo di Juventus-Sassuolo, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La formazione di Max Allegri ha sbloccato immediatamente il risultato con una rete dell’attaccante Paulo Dybala. Tuttavia, i neroverdi non si sono lasciati intimorire e hanno risposto circa 20′ con un gol di Junior Traoré.

Nessuna delle due squadre è riuscita a ottenere completa supremazia sul gioco dell’altra e si potrebbero sforare i 90′ complessivi prima di decidere quale delle due riuscirà a conquistare la semifinale.

L’attenzione però a un certo punto della gara l’ha sottratta al campo proprio l’autore del gol del Sassuolo, Junior Traorè, dopo essere finito in panchina per la sostituzione.

Juventus-Sassuolo, il gesto di Traorè della panchina

Al 58′ il calciatore del Sassuolo è stato protagonista di un brutto fallo nei riguardi del collega Paulo Dybala, ovvero uno sgambetto, che ha portato il direttore di gara ad ammonirlo. Onda evitare perderlo per le seguenti gare, il tecnico Alessio Dionisi ha deciso due minuti dopo di sostituirlo. Al 60′ Traorè è uscito dal campo per lasciare spazio a Matheus Henrique. La scelta è stata meramente legata al giallo ricevuto e non alla prestazione di Traorè, decisamente di livello.

La decisione del mister non è stata presa di buon grado dal calciatore. Una volta arrivato nei pressi della panchina, Traorè ha preso a calci la bottiglietta, tuttavia il gesto peggiore è avvenuto negli istanti successivi: il tecnico Dionisi si è avvicinato al calciatore per calmarlo e lui l’ha scansato malamente, allontanandolo con un fare decisamente irato. Brutto gesto considerato anche di poco rispetto verso il tecnico.