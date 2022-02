Inter, l’addio sembrava certo: svolta sul futuro del titolare

Cambia il futuro di uno dei giocatori dell’Inter. L’addio sembrava una certezza, ma la posizione del giocatore è cambiata.

L’ultima vittoria in Coppa Italia ha sancito la possibilità per l’Inter, ancora una volta, di affrontare il Milan. Un altro derby, in semifinale, per vendicarsi dopo l’ultima disfatta in campionato che ha visto i nerazzurri cadere sotto i colpi di Olivier Giroud. La corsa Scudetto è ancora molto aperta, e cosi proprio la sfida in Coppa potrebbe rappresentare una prova di forza importante per i ragazzi di Inzaghi, pronti a dimostrare di meritare ancora una volta la bandiera tricolore sulla maglia. Anche in due misure, perchè no.

Intanto, l’Inter ha ben chiaro gli obiettivi, sportivi e non. La squadra nerazzurra si sta dimostrando assolutamente all’altezza delle aspettative, nonostante i grandi stravolgimenti della scorsa estate. Anche durante la sessione invernale si è operato sul mercato (vedi soprattutto Gosens), ed anche internamente la società non ha mai smesso di lavorare su campo rinnovi.

Inter, Perisic ci ripensa: l’addio non è cosi certo

Tra i giocatori ad attirare l’attenzione del club c’è anche Ivan Perisic, che nel corso del tempo pare aver cambiamento la sua posizione nel corso degli ultimi mesi. Fino a qualche tempo fa l’addio sembrava certo, vista anche la richiesta di 6 milioni all’anno fatta dal giocatori alla società nerazzurra. Ore le cose sono cambiate.

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Perisic è tornato a parlare con l’Inter, e a differenza del passato adesso sta anche ascoltando le argomentazioni della dirigenza. Possibile che il giocatore croato abbia difficoltà a trovare una squadra che assecondi le sue aspettative, e cosi la permanenza all’Inter torna ad essere possibilità plausibile.