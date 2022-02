Mani nei capelli per Gasperini: la notizia fa tremare l’Atalanta

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini alle prese con una pesantissima tegola fino al termine del campionato: si valutano gli svincolati

Nel complicato momento, un’altra tegola scuote l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nella corsa Champions League dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima.

Il ritorno della Juventus e la sconfitta interna con il Cagliari hanno complicato i pieni della formazione orobica, ora pregiudicata da un grave infortunio che ha colpito uno dei suoi elementi di maggiore talento e importanza.

Atalanta, Zapata rischia uno stop di quattro mesi: si attende la nuova risonanza, occhio agli svincolati

‘Sky Sport’ ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta dovrà effettuare una nuova risonanza nelle prossime ore tuttavia si teme il distacco del tendine dell’adduttore.

Il nuovo esame strumentale servirà per dare conferme oppure smentire le prime impressioni, che se dovessero trovare conferme costringeranno la formazione nerazzurra a rinunciare al proprio attaccante per i prossimi quattro mesi. I nerazzurri stanno valutando l’opportunità di pescare un rinforzo ricorrendo al mercato degli svincolati. La possibilità sarà sondata soltanto dopo la ripetizione degli esami. Zapata è l’elemento più prolifico della squadra di Gasperini in Serie A con nove reti realizzate fino a questo momento. Il colombiano ha siglato tre gol pure in campionato.

Il calciatore ha lasciato il terreno di gioco quattordici minuti dopo il suo ingresso contro il Cagliari. Zapata rientrava in campo dopo lo stop di dicembre scorso quando, contro il Genoa, ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro.

Per un infortunio simile, specifica ancora ‘Sky Sport’, Jack Bonaventura ha dovuto osservare un periodo di recupero durato quattro mesi prima di tornare in campo nel 2017.