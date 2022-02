Roma, Mourinho stizzito con l’arbitro: il gesto nel postpartita

Stoccata all’arbitro da parte di José Mourinho dopo l’ammonizione ricevuta: intanto, la sua Roma ha perso di nuovo, stavolta con l’Inter

La Roma arrivava alla partita con l’Inter con l’obbligo di vincere, per riscattare una stagione sottotono e caratterizzata da nove sconfitte in Serie A. Un numero esageratamente alto, considerando che ci troviamo a febbraio e che l’obiettivo principale sarebbe quello di lottare per un posto in Champions League. Molto complicato, considerando che la Juventus e l’Atalanta -almeno per il momento- hanno una marcia in più.

Ecco perché la Roma si concentra sulle Coppe: ma questa sera è arrivata l’eliminazione e così resta solo la Conference League. Un 2-0 che non lascia storie, malgrado la prestazione nella parte centrale della partita sia stata molto buona, forse anche migliore di quella dell’Inter. Tuttavia, un pessimo avvio -dov’è arrivato il gol di Dzeko– e una perla di Alexis Sanchez hanno fatto fuori José Mourinho, che nel postpartita ha regalato una frase delle sue contro l’arbitraggio di Marco Di Bello.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mourinho, tensione per l’arbitraggio di Di Bello

Mourinho si è presentato ai microfoni di Mediaset nel postpartita, per parlare della sconfitta della Roma e dell’accoglienza dei tifosi dell’Inter. Un sentimento di tristezza per l’uscita dalla Coppa Italia, ma anche di forte emozione per quelli che sono stati i suoi tifosi durante la conquista del Triplete. Oltre a questo, il tecnico portoghese ha parlato anche dell’arbitraggio di Di Bello: “Un giallo a Mourinho è buono per il CV dell’arbitro”.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter ha già dimenticato il derby: Mourinho fuori dalla Coppa Italia

Una frase secca, diretta, proprio come piacciono a lui. Anche per spostare l’attenzione su altro dopo una sconfitta. Ma forse la sua rabbia è veramente venuta fuori, siccome -secondo quanto riferito da Mediaset- non si è presentato in conferenza stampa per commentare la sconfitta dell’Inter. Insomma, a Mourinho certi arbitraggi proprio non vanno giù.