“Trattativa era quasi chiusa…”: Toronto, un altro italiano con Insigne

Dopo Insigne il Toronto era ad un passo dall’acquisto di un altro italiano. La trattativa però ha subito un clamoroso colpo di scena.

L’intenzione del board del Toronto FC sul mercato è abbastanza chiara: grande attenzione alle operazioni in entrata dall’Italia. Così, dopo l’ingaggio di Lorenzo Insigne, che si candida a diventare uno dei maggiori colpi della storia della MLS, i canadesi avevano pensato ad un altro italiano per rafforzare la loro squadra.

In realtà più che di acquisto si trattava di un clamoroso ritorno. Il Toronto FC infatti era ad un passo dall’ingaggio di Sebastian Giovinco. L’ex Juve e Parma aveva vestito la casacca dei canadesi già tra il 2015 e il 2019, collezionando 142 presenze condite da 82 reti.

Nelle ultime settimane Giovinco aveva ripreso ad allenarsi con il Toronto FC e un possibile accordo tra le parti, come rivelato dallo stesso calciatore, sembrava imminente. Poi però è cambiato tutto, con Giovinco che, invece di tornare negli USA, è stato ingaggiato dalla Sampdoria.

Giovinco: “Ad un passo dal ritorno in MLS, ma la Samp…”

E’ lo stesso ex Juve a ricostruire, dopo la presentazione con i blucerchiati, cosa è successo. “Fino a 10 giorni fa mi stavo allenando con il Toronto, era quasi chiusa la trattativa.” ha rivelato Giovinco tramite i canali ufficiali della Samp. “Poi hanno cambiato i piani. Per fortuna che è arrivata la Sampdoria. Non ci ho neanche pensato, ho subito firmato.”

Toronto è, per il momento, alle spalle, con Giovinco che è carico per il suo ritorno in Italia. “In futuro mi piacerebbe tornare a vivere a Toronto, ma per adesso questo era un treno che non potevo perdere.” ha concluso. “Ritrovo giocatori che conosco come Quagliarella e Candreva. Ho ottime sensazioni, non vedo l’ora di cominciare.”