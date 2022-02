Napoli, il ritorno di Koulibaly: subito un bellissimo gesto

Dopo la vittoria della Coppa d’Africa, Koulibaly è tornato a Napoli. E subito ha ricevuto un bellissimo gesto da parte dei tifosi.

Sono ancora ‘freschi’ i meritati festeggiamenti per la storica vittoria della Coppa d’Africa da parte del Senegal. Successo, il primo della sua storia per la nazionale dell’Africa occidentale, che ha indubbiamente visto tra i protagonisti il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Tornato stamattina a Napoli con un volo atterrato all’aeroporto di Capodichino, Koulibaly è stato accolto da tantissimi connazionali, che giustamente gli hanno tributato un caloroso bentornato al loro capitano, assieme anche a qualche tifoso del Napoli.

“Grazie a tutti per l’accoglienza, mi fa molto piacere.” ha dichiarato il difensore ai tifosi. “Ho visto i video, tutto quello che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di quello che avete fatto. E’ stato bello in Senegal e so che è stato bello anche qui a Napoli.”

🔴 Koulibaly è tornato a Napoli e risponde ad alcune domande… 🎥 di @CiroTroise pic.twitter.com/FpL1GvntFS — serieAnews.com (@serieAnews_com) February 10, 2022

Koulibaly e la cavalcata del Senegal

Pronto e scalpitante per le prossime partite del Napoli, impegnato a strettissimo giro nel match Scudetto contro l’Inter, Koulibaly ha appena alzato la Coppa d’Africa da capitano del suo Senegal.

Una cavalcata trionfale, che ha visto la nazionale di Koulibaly arrivate in finale da imbattuta e superare il quotatissimo Egitto di Salah. Un match che si è deciso solo ai calci di rigore, con il difensore di proprietà del Napoli che, da protagonista, ha segnato il suo.