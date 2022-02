“Tutte le strade portano a…”: Juventus, in arrivo un altro top?

La Juventus è scatenata e punta già al top player per la prossima stagione. Arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi della Vecchia Signora

Il mercato di gennaio è stato importante: gli arrivi di Vlahovic e Zakaria sono stati segnali chiari per il ciclo della Juventus. Non solo per quello attuale, ma anche e soprattutto per quello che verrà.

Ciclo della Juventus che, già dalla prossima stagione, potrebbe arricchirsi di nuovi e potenziali fuoriclasse. Diversi i nomi al vaglio della dirigenza bianconera, determinata a tornare in primis dominante nel mercato italiano.

Quello di Nicolò Zaniolo, ad esempio, è uno dei soliti noti per la Vecchia Signora, che scruta con attenzione il suo sviluppo. In particolare adesso, che con la Roma non sembra esserci intesa circa un potenziale rinnovo.

Juventus, occhio alla pista Zaniolo: la rivelazione di Nicolò Schira

A fare chiarezza sulla pista Juventus-Zaniolo, c’ha pensato l’esperto di mercato Nicolò Schira, in diretta a SerieANewsTV: “Parliamo di una strada da seguire. Zaniolo rinnova con la Roma, oppure va via. Non ci sono alternative. A questo contratto, il giallorosso non resta nella Capitale, per quanto ne dica il DS Tiago Pinto”.

Di qui, Schira traccia le due strade: “La prima ipotesi è il rinnovo di Zaniolo, quindi esce dal mercato, firma sino al 2026 con stipendio adeguato sui 3,5 milioni di euro. E a quel punto, Zaniolo diventa il simbolo della Roma, che poi sacrificherà qualcun altro sul mercato”.

“Se il giovane giallorosso non rinnova – conclude Schira – Le strade tra lui e il club capitolino sono destinate a separarsi. E una di queste può portare certamente alla Torino bianconera. È vero piace anche a Paratici e ad altre squadre, ma tutte le strade portano alla Juventus“.