Eibar, 100 presenze con il club per Edu Exposito: la favola continua

Edu Exposito è ormai una delle bandiere in casa Eibar. Oltre a gol ed assist il trequartista ha raggiunto un nuovo importante traguardo.

Il forte trequartista Edu Exposito è probabilmente la più grande stella in casa Eibar. Il calciatore a gennaio ha avuto diverse richieste dalla Liga, ma alla fine ha optato per restare nel club di Seguenda Division ed i risultati sembrano dargli ragione.

Il venticinquenne spagnolo sta trascinando a suon di gol, assist e ottime prestazioni il suo club verso la promozione e nell’ultimo turno di campionato l’Eibar ha vinto 1 a 0 in casa dello Sporting Gijon ed Edu ha conquistato l’ennesimo traguardo personale.

Questa è la terza stagione all’Eibar ed il calciatore sta raggiungendo ottimi risultati, di comune accordo con il club, fondamentale comunque per la sua definitiva consacrazione.

Eibar, nuovo traguardo per Edu Exposito

Nell’ultima gara di campionato il calciatore ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia dell’Eibar, un risultato storico per un club nato nel 1940 e con una discreta storia recente.

Sia la scorsa estate che nell’ultima sessione invernale di calciomercato Edu Exposito ha rifiutato ogni offerta proveniente da serie superiori ed ha giurato amore al club guidato da Garitano. Grandi prestazioni, quantità e qualità per un giocatore dal talento indiscutibile e pronto a riportare l’Eibar nuovamente in Liga.