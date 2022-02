Sporting Lisbona, la chiave della crescita è Feddal: sognano i tifosi

Il difensore dello Sporting Lisbona Feddal è uno dei motivi della crescita del club lusitano nelle ultime settimane di questo 2022.

L’esperto difensore Zouhair Feddal, ex calciatore in Italia di Palermo, Parma e Siena, è uno dei protagonisti dell’ultimo periodo in campionato dello Sporting Lisbona. Il difensore, classe 1989, ha grande esperienza internazionale e dopo un difficile periodo ad inizio stagione e fino agli inizi di gennaio a causa di numerosi problemi fisici, è rientrato alla grande e sta aiutando lo Sporting a risalire la china in classifica.

Il ritorno del difensore marocchino è coinciso con i progressi della squadra che questa sera si giocherà un match chiave in ottica campionato contro il Porto capolista.

I Dragoes guidano la classifica con 59 punti e sono avanti di 6 punti sullo Sporting, che, in caso di vittoria stasera, conquisterebbe punti pesantissimi in ottica campionato.

Sporting Lisbona, le ultime su Feddal

Due settimane fa circa Feddal fu uno dei protagonisti della vittoria della Coppa di Lega portoghese dello Sporting che vinse 2 a 1 contro il Benfica, grazie alle reti di Gonzalo Inacio e Pablo Sarabia. Feddal ha disputato tutti e novanta i minuti ed è stato protagonista di una buona prestazione.

Lo Sporting Lisbona gioca stasera visto che martedi si troverà di fronte al Manchester City di Pep Guardiola nell’andata degli Ottavi di finale in Champions League. Ci vorrà un’autentica impresa per firmare i Citizens, in ogni caso per i lusitani con un Feddal in più.