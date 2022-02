Inter, frattura nel club: le dichiarazioni preoccupano i tifosi

Il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma di Mourinho ha portato con sè una polemica nell’Inter di Inzaghi.

Dopo la cocente sconfitta nel derby di sabato contro il Milan, l’Inter ha sconfitto nel quarto di finale di Coppa Italia la Roma dell’ex indimenticabile José Mourinho per 2-0 con le reti siglate da Dzeko ed Alexis Sanchez. I nerazzurri hanno meritato la qualificazione alla semifinale, dove incontreranno proprio la squadra di Pioli.

Sarà una semifinale di fuoco tra le due compagini di Milano, gara di andata il prossimo 1 marzo, ma l‘Inter ha subito di fronte due esami molto difficili: Napoli e Liverpool. Domani, infatti, i nerazzurri affronteranno al Maradona il Napoli di Spalletti in un match che dirà molto sul prosieguo del campionato .

Il Napoli, difatti, ha un solo punto di distacco dall’Inter che, però, deve ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic. I partenopei hanno l’occasione di ritonare primi in campionato, almeno momentaneamente, ma gli uomini di Inzaghi cercheranno sicuramente di rifarsi dalla sconfitta contro il Milan.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, l’agente di Radu: “Handanovic doveva far giocare il suo vice contro la Roma”

Domani contro la squadra di Spalletti non ci sarà Alessandro Bastoni. Il difensore, prima dell’infortunio contro la Roma, era già stato squalificato dal Giudice Sportivo. Proprio il match contro i giallorossi ha scatenato una polemica in casa Inter. Oscar Damiani, agente di Radu, infatti, si è molto contrariato per la panchina del suo assistito nel match di Coppa Italia con i capitolini.

LEGGI ANCHE >>> “Sarà vietato”: Inter-Liverpool, decisione ufficiale per i tifosi

Damiani ha mostrato tutta la sua rabbia: “Handanovic? Lo stimo, è un grande portiere. Ma penso che avrebbe potuto far giocare il suo vice. Vuole esserci sempre, e da ex calciatore non lo capisco sinceramente. Il suo atteggiamento, tra virgolette, mi sembra molto antisportivo. Onana? Non è un fenomeno, come si è visto in Coppa d’Africa”.