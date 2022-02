“Sarà vietato”: Inter-Liverpool, decisione ufficiale per i tifosi

Brutte notizie per alcuni tifosi che assisteranno dal vivo al match tra Inter e Liverpool di Champions League

Tra pochi giorni è prevista la ripresa della fase a eliminazione diretta della Champions League. In totale, le italiane impegnate sono due: Inter e Juventus. I campioni d’Italia in carica dovranno giocare contro il Liverpool. Una sfida per niente facile, soprattutto dopo il recupero da parte di Klopp di Salah e Mané, impegnati in Coppa d’Africa. L’idea dei nerazzurri, però, è di andare avanti a ogni costo.

Inzaghi non avrà a disposizione un guerriero come Barella, fermato per squalifica dopo l’ultima gara dei gironi a Madrid. Una perdita importante, e le possibilità di passaggio del turno aumenteranno o diminuiranno in base all’impatto di Arturo Vidal. Un elemento di grande esperienza, ma spesso apparso fuori condizione anche per l’età che avanza. Battagliare con il centrocampo del Liverpool non è semplice: ne sa qualcosa il Milan, finito ultimo proprio nel girone coi Reds, l’Atletico e il Porto. Intanto, però, arriva un divieto per la gara del Meazza del prossimo 16 febbraio.

Inter-Liverpool, alcolici vietati

I tifosi del Liverpool sono famosi per la loro poca propensione al dialogo e l’adorazione di sostanze alcoliche e problemi pre-partita con le altre tifoserie. Ecco perché, secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, la Prefettura ha disposto il divieto della vendita di alcolici nei pressi dello stadio. L’orario andrà dalle 12:00 alle 24:00. Renato Saccone, il Prefetto, lo avrebbe deciso sia per evitare problemi di ordine pubblico, sia per il Covid-19.

Sono circa 3000 i tifosi del Liverpool che arriveranno a Milano per assistere al match del Meazza. Per evitare problemi di ordine pubblico, o quantomeno limitarli, il Prefetto ha deciso di vietare gli alcolici. Indubbiamente un danno per i commercianti e per i tifosi, che vedono il sorseggiare una birra come senso di aggregazione.