“Guadagnerà il triplo”: Milan, Maldini non si ferma e prepara un altro rinnovo

Dopo quello di Theo Hernandez, il Milan sta lavorando per ufficializzare un altro rinnovo di contratto: vicina la fumata bianca.

Il Milan guarda già al futuro. Le recenti vittorie ottenute nel derby e in Coppa Italia (ai danni della Lazio) hanno consentito di arrivare a -1 dalla vetta e di qualificarsi al prossimo turno del torneo ma intanto la dirigenza ha iniziato a muovere i primi passi per consolidare la squadra. A breve, ad esempio, verrà annunciato il rinnovo del contratto di Theo Hernandez. Poi, sarà tempo di celebrare un altro matrimonio.

Anche Rafael Leao, infatti, è destinato a restare a lungo in rossonero. Paolo Maldini, in questi giorni, ha intensificato i contatti con l’agente del portoghese Jorge Mendes al fine di estendere la durata dell’accordo che lega il giocatore ai colori rossoneri. Sul piatto, in particolare, il club ha messo circa 4 milioni fino al 2026: ovvero circa il triplo rispetto all’attuale ingaggio.

Una proposta elaborata alla luce dell’ottima stagione vissuta da Leao. Il quale, in questi mesi, ha dimostrato di essersi messo alle spalle il suo principale difetto (la discontinuità) rendendosi spesso determinante per le sorti della squadra allenata da Stefano Pioli. Per lui, finora, 9 gol e 6 assist in 26 apparizioni complessive tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, vicino il rinnovo di Leao

La fumata bianca, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, è imminente. Restano da limare alcuni dettagli economici legati ai bonus: niente, comunque, che possa compromettere la buona riuscita dell’operazione. Il Milan conta di chiudere la pratica a breve, così da potersi poi concentrare sugli altri dossier ancora aperti e rimasti insoluti.

LEGGI ANCHE >>> ‘Incontro in sede’: Milan, affondo di Maldini per il difensore del futuro

Preoccupano, in tal senso, le vicende riguardanti Alessio Romagnoli e Franck Kessie: i vari incontri andati in scena al fine di cercare di rinnovare il contratto in scadenza a giugno non sono bastati per individuare una soluzione in grado di accontentare tutti. Il primo è quindi finito nel mirino della Juventus (che deve pensare al post-Chiellini) mentre il secondo piace al Barcellona. Work in progress al Milan, che intanto si prepara a blindare Leao.