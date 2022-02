“Vattene”: clamoroso al PSG, la situazione è diventata bollente

Il PSG è nel caos. Durissima contestazione dei tifosi durante la sfida di Ligue 1 contro il Rennes di Bruno Genesio: Leonardo e Pochettino nella bufera.

Il Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi è nel caos. Il match contro il Rennes al Parco dei Principi è finito 1-0 da pochi minuti. Un risultato positivo, ma una prestazione che non andrà di certo giù ai supporters del club parigino. La società è finita nell’occhio del ciclone già a fine primo tempo, quando i supporters dalla curva hanno esposto alcuni striscioni di contestazione nei confronti del PSG.

Mensajes de los ultras del PSG hacia Leonardo, al que piden que se marche.

Apoyos a Aminata Diallo y le dicen a Hamraoui que quién será su próxima víctima. Durante los primeros 25 minutos, la CUP no ocupó la grada en señal de protesta. pic.twitter.com/qhurNK6oxu — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) February 11, 2022

L’avvicinamento alla super sfida di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti è piuttosto turbolento. Kylian Mbappé regala la vittoria ai suoi, ma il gol arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo non fa sorridere Parigi. I tifosi, infatti, sono in protesta.

PSG nel caos, contestazione dei tifosi

Una contestazione vera e propria, con tanto di striscioni esposti in bella mostra. Nel mirino ci sono praticamente tutti: l’allenatore Mauricio Pochettino, Leonardo e la dirigenza della società di Parigi. Già durante la lettura delle formazioni, dagli spalti sono piovuti fischi assordanti nei confronti dell’allenatore del PSG.

Leonardo, invece, è stato preso di mira dal gruppo ultras Collectif Ultras Paris che hanno esposto uno striscione in cui chiedevano l’addio del dirigente ex Milan. Nonostante il primo posto in classifica ed i super acquisti dell’estate (Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, ndr), i tifosi francesi non tollereranno fallimenti in Champions League. Qualora le cose andassero male, infatti, l’addio di Pochettino sembra più scontato che mai. In pole position c’è Zinedine Zidane, pronto a raccogliere l’eredità dell’ex Tottenham.