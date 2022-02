Doccia gelata per Al-Khelaifi: l’ufficialità spiazza il PSG

Proprietario del PSG decisamente spiazzato dall’ufficialità: Al-Khelaifi voleva mettere le mani su uno dei migliori elementi della Serie A

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Theo Hernandez fino al 2026. Il terzino sinistro resterà ancora tanti anni in rossonero, andando a guadagnare sui 4 milioni di euro. Classe ’97, è arrivato come una delle giovani promesse del calcio europeo, mentre ora in Serie A è probabilmente il più forte nel suo ruolo. Questo ha fatto sì che attirasse su di sé gli occhi dei top club europei. Di quelli che non si lasciano scappare una grande occasione.

Prima del rinnovo, infatti, tanti erano i club che volevano acquistare Theo Hernandez. D’altra parte, il Milan avrebbe perso uno dei suoi elementi fondamentali, subito dopo aver perso gente come Donnarumma e Calhanoglu, con Kessie in scadenza tra pochi mesi. E alcuni di questi club che volevano prelevare Theo sono Paris Saint-Germain e Manchester City.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Retroscena #TheoHernandez – i club che lo volevano erano il #PSG (#Leonardo provò assalto l’estate scorsa ed era pronto a offrire €50M) e il #ManCity, che a novembre si era mosso per convincerlo in vista della prossima stagione. Il terzino ha però scelto di restare all’#ACMilan — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 11, 2022

Milan, il PSG voleva Theo Hernandez

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio profilo Twitter ha rivelato un interessante retroscena riguardo Theo Hernandez. PSG e Manchester City hanno provato ad acquistare il giocatore in due momenti diversi. Leonardo la scorsa sessione di mercato era pronto a offrire 50 milioni di euro. I Cityzens, invece, a novembre si sono mossi per convincere il terzino in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, colpo di teatro improvviso: l’ufficialità spiazza i tifosi

A differenza di altri giocatori come Donnarumma, che ha scelto il PSG, Theo Hernandez ha preferito restare al Milan. La sua carriera da quand’è arrivato a Milanello è migliorata drasticamente. Maldini ha puntato su di lui dopo che il Real Madrid lo aveva scartato, ritenendolo poco idoneo a raccogliere l’eredità di Marcelo. Col senno del poi, una scelta decisamente sbagliata.