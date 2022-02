Milan, colpo di teatro improvviso: l’ufficialità spiazza i tifosi

Grande colpo di teatro del Milan: arriva l’ufficialità che spiazza e soprattutto fa felice i tifosi rossoneri

Il progetto di Paolo Maldini al Milan è chiaro. L’ex capitano dei rossoneri ha avviato delle sessioni di mercato volte ad avere un mix tra senatori e giovani di ottime prospettive. Questo ha portato il club a livelli simili a quelli del passato, anche se manca ancora un po’ per essere la squadra che stradominava in Italia e in Europa. A piccoli passi, però, si costruiscono grandi cose. Ed è quello che vuole fare Maldini con la complicità di Elliott.

Con Pioli alla guida della squadra, tanti calciatori si sono espressi al massimo delle proprie possibilità. Anche quelli andati via l’estate scorsa, come Donnarumma e Calhanoglu. E un altro che potrebbe lasciare a zero è Franck Kessie. La politica di Maldini è chiara: se vuoi restare resti, altrimenti vai via. Non verranno fatte follie come nelle precedenti gestioni societarie, che hanno portato a una situazione economica-finanziaria disastrosa. Tuttavia, è arrivata oggi l’ufficialità di un rinnovo.

Milan, è ufficiale il rinnovo di Theo Hernandez

E’ infatti ufficiale il rinnovo di Theo Hernandez. Il terzino sinistro proseguirà ancora con il Milan, almeno fino al 2026, guadagnando circa 4 milioni di euro a stagione. Il giusto riconoscimento per quello che probabilmente è il miglior terzino della Serie A. Sono anche arrivate alcune dichiarazioni al canale ufficiale del Milan su TikTok: “Mi piace più attaccare che difendere, quando prendo palla voglio arrivare in porta. Con Maldini e Massara abbiamo scherzato un po’. Ciò che mi hanno detto lo so dal primo giorno in cui sono arrivato”.

Una grande occasione per Theo Hernandez di migliorare sé stesso e il Milan: “Giochiamo bene da tanto tempo, il calcio è divertimento. Devi divertirti, se non lo fai non riesci a giocare”. Dichiarazioni che fanno capire cosa ne pensa il giocatore del calcio e soprattutto l’idea del Milan di come fare calcio. Con Pioli, nonostante alcuni limiti della rosa, sta accadendo questo.