Allegri gelato: Juventus, Mario Rui fa arrabbiare i tifosi e il club

Il terzino sinistro del Napoli Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni che di certo non faranno piacere alla Juventus e ad Allegri.

Prima del ritorno delle milanesi nella lotta Scudetto, quello tra Napoli e Juventus è stato il principale duello in Serie A per alcuni anni. Se da un lato i bianconeri hanno sempre prevalso sul fronte Scudetto, il Napoli è comunque riuscito a prevalere diverse volte in Coppa Italia e Supercoppa.

Uno dei duelli più combattuti e controversi tra le due squadre è stato quello della stagione 2017/18 che ha visto il suo culmine nel successo del Napoli allo Juventus Stadium. Successo che però, a causa della vittoria della Juve a San Siro sull’Inter e al successivo ko del Napoli a Firenze non ha portato allo Scudetto dei partenopei.

Proprio di quella stagione e del suo controverso finale, Mario Rui ha parlato ai microfoni di A Bola, rivangando una polemica che sembrava essere stata seppellita in questi anni. A quanto pare però il terzino portoghese, che quell’anno fu protagonista nell’undici dell’allora tecnico Maurizio Sarri, non ha dimenticato quanto successo.

Mario Rui, attacco alla Juventus: “Nel 2018…”

“Eravamo vicinissimi a vincerlo lo Scudetto.” ha dichiarato il terzino. “Ci fu molta frustrazione. Non ci siamo riusciti non solo per la sfortuna, ma anche per altri fattori che condizionarono e non poco la cosa.”

Una stoccata, non tanto velata, a quel finale di stagione. “Avevamo tutte le condizioni per vincerlo.” ha poi concluso Mario Rui. “Fosse dipeso solo dal campo l’avremmo certamente vinto noi. Quell’anno eravamo molto forti, c’era giocatori giovani e giocatori d’esperienza con ottime carriere alle spalle”.