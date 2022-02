Ronaldo, il danno oltre la beffa: la batosta dopo il Southampton

Continua il momento no di Ronaldo con la maglia dello United. Non solo come risultati di squadra, ma anche dal punto di vista personale.

Il Manchester United rischia di incappare nell’ennesima stagione no. Dopo la vittoria sul West Ham, sembrava che la squadra di Rangnick, agguantata la quarta piazza, potesse dare una volta alla stagione. E invece il pari di oggi col Southampton, unito alla vittoria degli Hammers l’altro giorno contro il Watford ha ricacciato i Red Devils al quinto posto.

Oltre ai problemi collettivi si aggiungono anche i problemi individuali di Cristiano Ronaldo. L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid sembra essere entrato in un tunnel negativo da cui non riesce ad uscire.

Impietose, considerando come ci aveva abituato, le statistiche che parlano di sei gare senza andare in rete. Una striscia negativa che non accadeva addirittura del 2009. Nelle ultime 13 stagioni infatti Cristiano Ronaldo non aveva mai accusato un periodo di magra così lungo.

Cristiano Ronaldo, a Manchester impietosi: “Voto 3”

La partita di oggi ha evidenziato grandissime difficoltà da parte di Ronaldo sotto porta. Al 36′ infatti il portoghese si è divorato un’occasione grande come una casa, fallendo clamorosamente l’assist di Jadon Sancho.

A fine partita l’ultima batosta. Il Manchester Evening News, popolare giornale cittadino, ha così commentato la prestazione del portoghese: “Spesso immobile. Se Cavani fosse stato al top, avrebbe dovuto giocare al suo posto. Voto 3”