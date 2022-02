“Qui sto bene”: Serie A, la rivelazione che spezza i sogni delle big

Il calciomercato estivo di Serie A terrà diversi club sulle spine. C’è un calciatore che forse ha già chiuso le porte alla cessione.

Le big del campionato di Serie A sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da strappare alle dirette concorrenti. Inserire in rosa calciatori forti, pronti e già consci del campionato italiano è l’ossessione di tutti i direttori sportivi della massima serie. Se poi i calciatori sono anche giovani l’affare è ancora più ghiotto. E con la plusvalenza dietro l’angolo i club sono pronti a darsi battaglia.

Nella stagione in corso Inter, Napoli e Juventus hanno acceso i riflettori sul cartellino di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, da sempre culla di giovani talenti. Il ventiduenne calciatori, autore di una stagione piuttosto entusiasmante fino a questo momento, potrebbe cambiare maglia in estate. All’apertura del calciomercato estivo, infatti, sarà una vera e propria battaglia per portarlo via dal club neroverde.

Calciomercato Serie A, la rivelazione di Frattesi

Intervenuto ai colleghi del ‘Corriere dello Sport’, il calciatore del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Per la consacrazione secondo me bisognerebbe aspettare la fine del primo anno di Serie A. Io sto facendo bene, ma sono appena all’inizio. Il mercato? Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo”.

Poi prosegue: “Un giorno, se decidessi di andare via dal Sassuolo sarebbe un altro discorso, ma ora qui sto bene. Voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivo che ci siamo fissati. Io come Barella? Sì, mi rivedo in lui come personalità e modo di stare in campo”.