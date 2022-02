Brutta tegola, l’attaccante esce: Napoli-Inter perde un protagonista

Il Napoli conduce 1 a 0 nel primo tempo del match di Serie A contro l’Inter. Decide fino ad ora una rete realizzata su rigore da Insigne.

Sta andando in scena in questi minuti al Maradona Stadium il big match della venticinquesima giornata di Serie A tra Napoli ed Inter. Gli azzurri hanno una grossa opportunità per scavalcare i nerazzurri in classifica.

I partenopei sono passati subito in vantaggio grazie alla rete su calcio di rigore del capitano Lorenzo Insigne. Dopo minuti al VAR l’arbitro ha concesso il tiro dagli undici metri per il fallo di Stefan De Vrij su Victor Osimhen.

Alla mezzora il club azzurro è stato però costretto al primo cambio forzato, ha dovuto sostituire il grande ex di giornata Matteo Politano. Il calciatore è uscito anzitempo a causa di un problema muscolare.

Napoli, cambio per Spalletti: Elmas al posto di Politano

Dopo aver tentato alcuni minuti l’esterno offensivo azzurro è stato costretto a mollare ed è stato sostituito. Al suo posto è subentrato il macedone Elijf Elmas.

Il primo tempo ha visto un Napoli avere il predominio del gioco, dopo il gol ha colpito anche un palo con Piotr Zielinski mentre l’Inter si è resa pericolosa con Dzeko e Dumfries.