“Sembrava una…”: Juventus, la dichiarazione di Tudor spiazza i tifosi

Alla vigilia del match con l’Udinese, il tecnico del Verona Igor Tudor ha riservato una frecciata alla Juventus dopo l’incontro di Serie A.

Il Verona di Igor Tudor è una delle rivelazioni del campionato. L’ex calciatore (e vice tecnico) della Juventus ha mostrato un gran calcio ed ha rilanciato giocatori in difficoltà come il Cholito Simeone e Gianluca Caprari. Il croato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese.

Tanti i temi trattati, dal ritorno di Simeone fino all’ultima sfida di campionato persa contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Proprio ai bianconeri Tudor ha riservato una frecciata non da poco:

“Quando la Juve decide di vincere e di non prendere gol dipende da loro, non dall’altra squadra. Loro ci hanno affrontato come in una finale di Champions. Hanno giocato a mille contro di noi”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’ex Juventus Tudor parla anche della situazione in infermeria

Poi Tudor ha proseguito parlando della situazione in infermeria ed ha rassicurato i suoi tifosi: “Caprari e Faraoni si sono allenati con noi negli ultimi giorni, vediamo se farli giocare ma sono con noi. Caprari potrebbe giocare? Si, potrebbe capitare”.

LEGGI ANCHE >>> “Speriamo succeda…”: Vlahovic, la proposta da Firenze gela la Juventus

Infine ha chiuso riguardo la crisi del gol del Cholito Simeone che ha trovato difficoltà nell’ultimo periodo. Ecco le sue parole: “Ha fatto cose importanti quest’anno. Ho parlato con lui tante volte, deve solo pensare a giocare e fare le cose che abbiamo preparato, cercando di esprimersi al meglio. L’ho visto bene, è voglioso e motivato. Anche se non fa gol, è sempre là”.