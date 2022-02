Juventus, Agnelli ha quattro problemi da risolvere: appuntamento a marzo

La Juventus vive un ottimo momento, che potrebbe tradursi sul piano della squadra con la firma su quattro rinnovi.

La vittoria bianconera in Coppa Italia contro il Sassuolo è stata un’ulteriore risposta al momento positivo che vive la squadra di Massimiliano Allegri. L’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria è stata sicuramente una ventata d’aria fresca anche per gli schemi e le strategie dell’allenatore, decisamente più efficaci ed effettive rispetto al girone d’andata.

Le risposte che arriveranno non saranno soltanto utili a confermare l’ottimo mercato in entrata a gennaio, ma anche a capire chi potrà formare ancora parte della squadra per le prossime stagioni. Ci saranno indubbiamente degli addii, con diversi calciatori in bilico.

In questa fase, prima della sfida in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, la società vuole fissare quattro obiettivi, ovvero la firma su quattro rinnovi differenti.

Juventus, quattro rinnovo in lizza: società a lavoro

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, prima del match di Coppa la società fisserà quattro appuntamenti con gli entourage di Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio, Mattia Perin. Tutti sono a scadenza il prossimo giugno, quindi in teoria già liberi di accordarsi con altre società, ma il vuole trattenerli e nei prossimi mesi potrebbe in tal senso muoversi qualcosa.

Nel frattempo, il dubbio più grande resta la permanenza di Paulo Dybala. Il club vuole trattenerlo ma giocherà al ridimensionamento dell’ingaggio poiché non vuole mettere sul piatto folli cifre nel suo nuovo progetto societario. La decisione quindi resta nelle mani del calciatore e dei suoi agenti, che si esporranno nei prossimi mesi.