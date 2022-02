Non è ancora arrivato il momento del ritorno in campo per l’attaccante del Milan e la conferma arriva dalle dichiarazioni di Stefano Pioli.

L’ultima sfida di Zlatan Ibrahimovic col Milan è stata alla Juventus, a fine gennaio. Il calciatore nell’occasione al 28′ ha dovuto lasciare il terreno di gioco del San Siro a causa di un dolore al tallone d’Achille del piede destro. Uno stop che sembrava relativamente leggero, al punto di ipotizzare un immediato rientro, ma non è andata così.

Dopo i controlli strumentali, Ibrahimovic ha dovuto rispettare una tabella di marcia per rimettersi in sesto e recuperare. La fase dell’ok non è ancora arrivata, poiché Ibrahimovic, dopo aver saltato il derby, dovrà rinunciare anche alla gara contro la Sampdoria.

Un match fondamentale poiché nel frattempo si sfideranno Napoli-Inter e Atalanta-Juventus e i rossoneri potrebbero approfittarne per la loro classifica.

Milan, Ibrahimovic non recupera: l’annuncio di Pioli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Sampdoria, rispondendo proprio in merito al recupero dell’attaccante svedese: “Zlatan sta lavorando ancora a parte, c’è da aspettare ancora un po’. Vediamo nei prossimi giorni. Tutti daranno di più e daranno il proprio contributo. È un momento importante della stagione. Mancano tre mesi e sappiamo che dobbiamo spingere al massimo”.

Nel frattempo il tecnico ha commentato con grande entusiasmo la notizia del rinnovo di Theo Hernandez: “È il bellissimo segnale di un club, che ha una visione per il presente e per il futuro. Si tratta di un segnale importante per tutto l’ambiente. Avere giocatori che sentono senso di appartenenza e avere un club che programma significa che vogliamo tornare ai massimi livelli”.