“L’hanno scaricato”: la notizia scuote il Manchester United

Clima molto caldo in casa Manchester United. In estate potrebbe esserci un cambiamento importante per il futuro del club.

Il Manchester United vive uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Nemmeno l’arrivo in panchina di Rangnick ha risollevato una squadra che mostra dei problemi evidenti, e che in Premier rischia concretamente di finire la stagione in malo modo. Ad oggi soltanto un quinto posto, ed anche l’ultimo pareggio contro il Southampton di oggi non è stato preso da una piazza che vorrebbe molto di più.

Chiaro che il tutto investe anche uno dei giocatori più rappresentativi, quel Cristiano Ronaldo che dalla Juventus è tornato in quella casa che gli ha dato tanto nei primi momenti di una splendida carriera. Ad oggi, però, sembra non esserci una vera e prossima svolta per il futuro. In estate, però, tante cose potrebbero cambiare.

Manchester, alcuni giocatori hanno già scaricato Rangnick

Insomma, il futuro è più che mai incerto. Nei prossimi mesi verranno decise tante cose, e tra queste anche quello che sarà il futuro di Ralf Rangnick. L’allenatore, arrivato con grande entusiasmo allo United, non sta portando i risultati sperati. E nemmeno i giocatori sembra siano cosi sicuri della solidità di questo progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, alcuni degli elementi della squadra avrebbero di fatto scaricato Rangnick. Non si fanno esplicitamente i nomi, ma è facile pensare che tra questi ci siano anche Cristiano Ronaldo. Che il rapporto tra i due non si idilliaco, ci viene raccontato ormai da mesi. In estate potrebbe presentarsi un importante svolta.