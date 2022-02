“Lo abbiamo spento…”: Inter, la frase non piacerà ai tifosi del Napoli

Una stoccata nel post partita. La frase pronunciata da Massimiliano Farris di sicuro non piacerà ai tifosi del Napoli.

Un pareggio che regala un punto ad entrambe. Napoli ed Inter non si sono fatte del male, sistemando il risultato dello Stadio Maradona sull’1-1. Alla rete di Insigne che ha aperto le danze e fatto sperare i tifosi azzurri, ha risposto poi la rete di Dzeko dal dischetto che ha cosi rimesso in piedi la compagine nerazzurra. Una partita non decisiva, in fin dei conti, e che permetterà al Milan di compiere un passo importante nella parte alta della classifica.

Nel post partita si sono spese diverse analisi su cosa è andato e cosa no. Da Spalletti a Farris (che ha preso il posto di Simone Inzaghi), entrambi con dei punti di vista volti a prendere il buon ed il meno buono di una partita che alla fine ha premiato entrambe le squadre.

Inter, Farris e la frase che non piacerà ai tifosi del Napoli

Per Massimiliano Farris è stata una partita iniziata non benissimo, ma che col passare dei minuti ha visto la sua Inter crescere ed imporsi sul campo contro gli azzurri. Un aspetto importante (anche se pungente in maniera estremamente ridotta) è stato l’apporto dello Stadio Maradona, pieno al 50% e che ha provato a spingere la squadra di Luciano Spalletti.

“Dobbiamo dire che il Napoli è una grandissima squadra e lo ha dimostrato, hanno conquistato il vantaggio e a livello psicologico hanno acceso lo stadio. La nostra bravura è stata quella di spegnere lo stadio”, le parole ad ‘Inter Tv’ di Farris. Una stoccata allo stadio azzurro con una frase che di sicuro non piacerà ai tifosi del Napoli.