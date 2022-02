Torino-Venezia, attimi di paura: giocatore sanguinante in campo

Si sta giocando in questi minuti il match tra Torino e Venezia, dove nel primo tempo c’è stata un po’ di paura per le sorti di un giocatore.

Il primo tempo tra Torino e Venezia è terminato 1-1. I granata sono passati subito in vantaggio, al 5′ per l’esattezza, con il destro a volo di Brekalo, sfruttando anche un errore di Lezzerini. I lagunari sono riusciti a riportare il risultato in parità al 38′ con il colpo di testa di Haps.

La seconda frazione di gara della partita è iniziato con la seconda rete del Venezia, che sorprendentemente, è passato in vantaggio. Il secondo gol della squadra di Zanetti è stato realizzato da Crnigoj, bravo sfruttare l’ottimo assist di Aramu. Dopo la rete subita, il Torino è rimasto un po’ sotto shock.

E’ una gara fondamentale per entrambe le squadre, perché il Torino vuole lanciarsi verso la zona Europa mentre il Venezia vuole lasciare il terzultimo posto in classifica. Sin dal primo minuto il match è stato contraddistinto da tanta tensione da parte dei calciatori, tensione che ha portato a un duro scontro di gioco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino-Venezia, paura per Pobega dopo un scontro con Busio

Al 28′, infatti, Tommaso Pobega è stato rimasto a terra dopo lo scontro avuto con Busio. Il match è stato fermo qualche minuto per permettere le cure mediche al calciatore granata sanguinante. Il centrocampista ha dovuto lasciare il campo per essere curato dal suo staff sanitario.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Torino-Venezia: segui la partita LIVE

La preoccupazione, fortunatamente, per le condizioni fisiche di Pobega è rientrata dopo pochi minuti. Il centrocampista, in prestito dal Milan, soprattutto con i suoi inserimenti, è tra gli uomini più importanti per Ivan Juric e perderlo sarebbe stato un duro colpo sia per i tifosi granata che per il tecnico croato.