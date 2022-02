Dramma Chelsea-Palmeiras, si è consumato un omicidio: cosa è successo

Si è giocato nella giornata di ieri il match tra Chelsea e Palmeiras per il Mondiale per Club: tragedia al di fuori dello stadio

Il Chelsea è salito, nella serata di ieri, sul tetto del mondo dopo aver battuto il Palmeiras nella finale del Mondiale per Club. A segno sono andati Lukaku e poi Havertz su calcio di rigore, in risposta a Veiga che aveva in precedenza segnato sempre su rigore. Nel corso del match, però, si sono verificati disordini al di fuori dello stadio. Un tifoso è stato ucciso da un colpo di pistola.

Sono stati attimi di tragedia quelli vissuti al di fuori del Mohammed Bin Zayed Stadium ad Abu Dhabi. All’interno, sul campo, si stava giocando la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Palmeiras ma all’esterno tra la gente presente, secondo quanto riferito da ‘Reuters’, sarebbe scoppiato il caos. La polizia avrebbe reagito con gas lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla.

Un tifoso del Palmeiras, però, sarebbe stato colpito da un proiettile vero e proprio e avrebbe così perso la vita. Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, aiutati dalle immagini delle videocamere presenti sul luogo.

Mondiale per Club, tragedia al di fuori dello stadio: un tifoso del Palmeiras perde la vita

Una gara combattuta quella che è stata giocata ieri ad Abu Dhabi tra Chelsea e Palmeiras. A segno è andato prima Romelu Lukaku al 54′, ma Raphael Veiga ha risposto con un calcio di rigore segnato al 64′. Con i tempi regolamentari il match non si sblocca e le squadre sono costrette a giocarsela ai tempi supplementari. Al 117′, sempre su rigore, segna allora Kai Havertz e regala di fatto la vittoria ai Blues.

Ciò che ha lasciato senza parole è avvenuto però al di fuori dei cancelli dello stadio. Un tifoso del Palmeiras ha perso la vita ma le dinamiche non sono ancora del tutto chiare. ‘Reuters’ ha parlato di morte provocata da un colpo di arma da fuoco, ma le forze dell’ordine stanno ricostruendo la vicenda. Al momento sarebbe avvenuto un arrestato.