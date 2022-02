Mondiali, ottime notizie per Mancini: cosa può succedere ai playoff

Dopo l’infortunio di Federico Chiesa, Roberto Mancini ha in mente un nuovo nome per i prossimi play-off mondiali di marzo.

Il campionato sta entrando nel rush finale. Dopo il pareggio di ieri tra Napoli ed Inter, il Milan, in attesa del recupero dei nerazzurri con il Bologna di Mihajlovic, può ritornare in vetta se dovesse battere oggi la Sampdoria dell’ex Giampaolo. Per la corsa al quarto posto questa sera c’è anche il big match tra l’Atalanta e la Juventus.

Proprio per quanto riguarda il discorso Champions League bisogna sottolineare anche la vittoria della Lazio di ieri contro il Bologna per 3-0. La squadra di Sarri ha sbloccato la partita al 13′ con il rigore realizzato dal bomber Ciro Immobile e poi ha messo in ghiaccio i tre punti con la doppietta di Zaccagni.

Zaccagni, preso la scorsa estate dal Verona per sostituire Correa, è tra gli uomini più in forma nella squadra di Sarri in queste ultime settimane. Il calciatore è riuscito a segnare 6 gol e a fornire 6 assist vincenti ai suoi compagni nelle 26 partite disputate in maglia biancoceleste tra tutte le competizioni.

Magic Moment per Mattia #Zaccagni che ieri ha centrato il suo record di gol in #SerieA sotto gli occhi del Ct Roberto #Mancini che l’ha visionato per la seconda gara di fila (era in tribuna anche a Milan-Lazio) e sta pensando di convocarlo in Nazionale per i Playoff per Qatar ‘22 — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 13, 2022

Italia, Mancini potrebbe convocare Zaccagni per i play-off mondiali di marzo

Per l’ex calciatore del Verona potrebbe arrivare a breve una convocazione in Nazionale. Secondo quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, infatti, Roberto Mancini era presente ieri all’Olimpico per guardare il match tra la Lazio ed il Bologna. Il CT ha già visionato Zaccagni nel match di Coppa Italia contro il Milan e potrebbe convocarlo per i play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale in Qatar.

Dopo l’infortunio di Chiesa, che resterà ai box fino al termine della stagione, Zaccagni potrebbe rappresentare la giusta soluzione per Roberto Mancini. Il campionato si avvia verso le sue settimane decisive ma si avvicinano anche i play-off mondiali, che tutto il movimentco calcistico italiano non può permettersi di sbagliare.