Mondiali, che sorpresa per Mancini: il CT ha un nuovo motivo per sorridere

L’Italia di Mancini avrà presto gli spareggi verso i Mondiali e per l’attacco risuona un nome tra i meno menzionati fra le varie possibilità.

Il 24 e il 29 marzo l’Italia di Roberto Mancini dovrà compiere il primo vero significativo passo per poter sperare nella qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022. Dopo la vittoria degli ultimi Europei, il cammino si è complicato e gli azzurri rischiano di restare ancora una volta fuori dalla kermesse più importante al mondo. Il primo ostacolo si chiama Macedonia del Nord, ma non è l’unico.

Uno dei nodi di Mancini è relativo al fronte offensivo. L’allenatore avrà bisogno di riguardare le sue decisioni, anche alla luce dell’ultimo stage di Coverciano e decidere a chi dare fiducia.

Joao Pedro, Luiz Felipe e Frattesi sono i tre nomi tra le grandi novità che sono state studiate o meglio che si sono poste all’attenzione insieme al profilo di Mario Balotelli, richiamato proprio dal Ct, e chiaramente Gianluca Scamacca del Sassuolo.

22 anni, nono gol stagionale in #SerieA, pochissima considerazione.#Pinamonti è uno #Scamacca con un peggior ufficio stampa. pic.twitter.com/ZZ1HN8wB4W — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 13, 2022

Italia, per le qualificazioni ai Mondiali c’è anche Pinamonti

Tra i profili probabilmente meno “sponsorizzati” c’è anche quello di Andrea Pinamonti, 22enne attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter. Attraverso i propri canali social il giornalista Fabrizio Biasin ne ha sottolineato le grandi prestazioni, criticando al contempo la scarsa attenzione che gli viene rivolta, definendolo come “uno Scamacca con un peggior ufficio stampa”.

In effetti, autore della rete odierna dell’Empoli contro il Cagliari, Pinamonti è già giunto a quota 9 gol in stagione. Considerato che non gioca per una vera e propria big, si tratta di un bottino importante per una stagione di continuità offensiva. Il non essere riuscito a imporsi con l’Inter nella scorsa annata ha potuto condizionare l’attuale giudizio, ma il talento c’è e Mancini non potrà non accorgersene.