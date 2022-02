Il Milan non si ferma più: superata la Sampdoria, Leao fa sognare i tifosi

Il Milan risponde al pareggio di Napoli e Inter e porta a casa la vittoria contro la Sampdoria: a San Siro decide la rete del solito Leao

Dopo il pareggio di Napoli e Inter, l’occasione era troppo ghiotta. E non approfittarne sarebbe stato un delitto. Il Milan non fallisce il sorpasso e completa la settimana perfetta, dopo i trionfi nel Derby e in Coppa Italia.

A San Siro, decide la rete di Rafael Leao, che al 18′ raccoglie l’assist di Maignan (sì, proprio il portiere rossonero) e mette alle spalle di Falcone la rete dell’1-0.

Poco da fare per la Sampdoria dell’ex Giampaolo: i blucerchiati nulla hanno potuto contro il gioco ed il momento di forma del Milan, che dalla sua continua a marciare forte tra campionato e coppa.

Milan a tutto gas anche contro la Sampdoria: Leao fa sognare i rossoneri

Per una Milano che frena al Maradona, c’è un’altra che non smette di volare. Il Milan completa il sorpasso ai danni dei cugini nerazzurri, in attesa che la formazione di Simone Inzaghi recuperi la gara contro il Bologna.

I rossoneri continuano a procedere spediti in questo febbraio che sta rappresentando un vero e proprio punto di svolta per la compagine di Stefano Pioli. Compagine che adesso sarà chiamata alla doppia sfida con Salernitana e Udinese, prima del big match contro il Napoli.

Due gare fondamentali per il Milan, che nelle prossime settimane spera di continuare il filotto di partite e di vittorie, per arrivare a distanza di sicurezza per la super sfida del Maradona.

Milan 55, Inter 54, Napoli 53**, Juventus 45, Atalanta 43*, Lazio 42**, Roma 39, Fiorentina 36*, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27*, Spezia 26, Sampdoria 23, Venezia 21, Cagliari 20, Genoa 14, Salernitana 11*.

*una partita in meno; **una partita in più