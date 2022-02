Il gesto gela il club: Milan, colpo di scena per Kessie

Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Kessie e dal mercato potrebbe essere arrivata una svolta importante.

Dopo il pareggio di ieri tra il Napoli e l’Inter per 1-1, il Milan ha l’occasione di ritornare al comando del campionato. I rossoneri, infatti, se dovessero battere la Sampdoria di Giampaolo, balzerebbero in vetta con un punto di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi che, però, deve recuperare ancora il match contro il Bologna di Mihajlovic.

Sulla carta sembra una gara facile, ma il Milan non vuole commettere l’errore che fece con lo Spezia in casa, anche se fu molto sfortunato contro gli uomini di Thiago Motta, soprattutto per l’errore dell’arbitro Serra. A guidare l’attacco rossonero ci sarà Giroud, che ha realizzato 4 gol tra l‘Inter e la Lazio.

Contro i blucerchiati Pioli dovrà sostituire Theo Hernandez, espulso durante il derby contro i nerazzurri e fresco del prolungamento del contratto con il ‘Diavolo’. Il rinnovo del terzino rappresenta un segnale importante del Milan e dimostra che la società rossonera è sempre attenta alle dinamiche del mercato.

Milan, Renato Sanches ha rifiutato la proposta di rinnovo del Lille

Proprio dal mercato c’è una notizia che potrebbe facilitare il prossimo colpo di Maldini e Massara. Secondo quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, infatti, Renato Sanches ha rifiutato l’offerta del Lille di rinnovare il contratto, in scadenza 2023. Il portoghese vuole cambiare squadra e Mendes, il suo agente, ha avviato i contatti con il Milan.

I rossoneri hanno già provato di prendere Renato Sanches, considerato il primo obiettivo per sostituire Kessie, nel mercato di gennaio appena concluso, ma poi non è riuscito a trovare l’accordo con l’entourage del centrocampista. Il rifiuto dell’offerta del Lille da parte del portoghese rappresenta un segnale importantissimo per il Milan.