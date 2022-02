Mondiali, arriva l’annuncio che gela Mancini: “Sono sicuro che…”

A poche settimane dal play-off per i Mondiali in Qatar alcune dichiarazioni potrebbero turbare i pensieri di Mancini e dell’Italia.

Manca ormai poco all’inizio del play-off per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. A poche settimane dai match decisivi che coinvolgeranno anche l’Italia di Mancini, arrivano dichiarazioni che certamente non faranno piacere agli Azzurri.

Intervistato da Eleven Sport, il calciatore portoghese del PSG Nuno Mendes è stato chiaro. Ha suonato la ‘carica’ dei suoi ed ha avvertito Turchia, Italia e Macedonia del Nord: “Massimo rispetto per i nostri avversari, ma noi daremo tutto. ”

“Penso, anzi sono sicuro che ce la faremo.” tanta la sicurezza nelle parole di Nuno Mendes. “Faremo di tutto per qualificarci e per andare al Mondiali in Qatar. Dobbiamo essere concentrati e convinti di dare il massimo in campo. Se riusciamo a dare il massimo in campo allora sono sicuro che ce la faremo.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mondiali, Nuno Mendes carica il Portogallo

“Sono il più giovane di un gruppo formidabile.” ha concluso Mendes. “Nella nazionale portoghese ci sono tantissimi giocatori forti e validi. All’inizio era un po’ strano giocare con questi campioni, ma alla fine mi sono abituato.”

LEGGI ANCHE >>> “Cordiali saluti…”: scoppia il caos al Milan, rottura totale coi big

Ricordiamo che il Portogallo affronterà, nel play-off per l’accesso ai Mondiali in Qatar del prossimo inverno, la Turchia. In caso di vittoria i portoghesi dovranno vedersela con la vincente del match tra la nazionale italiana e quella della Macedonia del Nord.