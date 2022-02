Lazio, Tare spiazza Sarri: colpaccio a giugno, tifosi sorpresi

Dopo le polemiche tra Sarri e la società, Tare si sta muovendo per regalare al tecnico toscano un nuovo giocatore a giugno.

Dopo la brutta sconfitta contro il Milan in Coppa Italia per 4-0, la Lazio si è ripresa ieri con il successo ai danni del Bologna per 3-0. Il match contro gli emiliani è sbloccato dal rigore realizzato da Ciro Immobile al 13′, poi i capitolini hanno messo in ghiaccio i tre punti grazie alla doppietta di Mattia Zaccagni.

La Lazio, in attesa delle gare che si disputeranno tra oggi e domani sera, è sesta in classifica con tre punti di svantaggio sulla Juventus quarta. I bianconcelesti stanno provando a rientrare nella corsa per il quarto posto, ma di fronte a loro c’è anche la gara dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Porto.

Adesso inizia un tour de force per i capitolini che sicuramente non farà piacere a Maurizio Sarri. Il tecnico si è sempre lamentato che la sua squadra non sia in grando di reggere un calendario fitto di gare. L’ex allenatore di Napoli e Juventus non è stato contento neanche dell’operato da parte della società nel mercato di gennaio.

Lazio, Tare ha offerto 3 milioni di euro più bonus per regalare Romagnoli a Sarri

Igli Tare, come risposta a Sarri, si sta muovendo già per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Lazio si sta muovendo concretamente per prendere Alessio Romagnoli a paramentro zero. Il difensore è in scadenza con il Milan e quasi sicuramente non rinnoverà il contratto con i rossoneri.

La Lazio sarebbe disposta ad offrire 3 milioni di euro a stagione più bonus a Romagnoli. Il difensore per approdare in maglia biancoceleste dovrebbe quasi dimezzarsi l’ingaggio, visto che con il Milan percepisce 6 milioni di euro. Il calciatore avrebbe dato già la sua disponiblità per approdare nella squadra di Sarri, di cui è anche un gran tifoso.