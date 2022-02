Cristante salva Mourinho in extremis: Sassuolo beffato nel recupero

La sintesi della sfida di Serie A tra Sassuolo e Roma. Grandi ritmi per il match delle 18:00.

La Roma di Mourinho era a punto di mancare un importantissimo appuntamento, ovvero quello contro l’ostico Sassuolo. Nonostante i ritmi elevati e le numerose occasioni, i giallorossi infatti erano stati sconfitti al Mapei Stadium, aver praticamente segnato l’autogol a inizio secondo tempo, che ha favorito il vantaggio sul finale della formazione di Alessio Dionisi. Tuttavia, la squadra recupera sul finale e termina 2-2.

I giallorossi perdono l’occasione di mettersi a pari punti con la Lazio ma sono comunque in pena lotta per un posto in Europa.

Per i neroverdi, invece, continua la striscia non troppo convincente: ancora un pareggio dopo i due punti nelle ultime quattro precedenti gare.

Sassuolo-Roma 2-2, la sintesi del match di Serie A

Parte subito a grandi ritmi la sfida tra Sassuolo e Roma. Al 6′ Berardi si fa avanti con una conclusione che porta Rui Patricio alla prima grande parata. Poco dopo gol annullato ai neroverdi: Mancini non va incontro a Traoré in area e il rimpallo batte Rui Patricio, tuttavia la rete viene cancellata per tocco di mano. La Roma si vede dopo il primo quarto d’ora con Afena-Gyan, che va a tu per tu con Consigli, che respinge. Al 33′ è annullato un altro gol e questa volta in favore della Roma di Mourinho. Oliveira scodella e Abraham insacca a porta vuota dopo l’assist di Smalling. Fuorigioco di Mancini e il gol non è mai esistito. È comunque la Roma a chiudere in vantaggio il primo tempo: proprio al 45′ Abraham spiazza Consigli di Destro. 0-1, squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, la Roma consegna il pareggio al Sassuolo con un autogol: Traoré va sulla sinistra e crossa in area, Smalling devia verso Rui Patricio, che sulla linea sbaglia e eguagliano, i neroverdi. Calano i ritmi fin quando al 67′ Traoré libera Frattesi in area, ol quale va di destro ma finisce di poco fuori. Al 73′ il Sassuolo riesce a passare in vantaggio ancora grazie alla creatività di Traoré. Assist di Berardi che serve il compagno di squadra, il quale anticipa Karsdorp e va in rete a pochi metri da Rui Patricio. In salita la parte finale del match per il Sassuolo, poiché viene espulso Ferrari, il quale prende posizione e cerca di sottrarre la sfera ad Abraham col ginocchio. La Roma avrebbe potuto clamorosamente riaprirla all’87’ con Shomurodov che fa la sponda per Mkhitaryan, che però calcia altissimo. La sfida termina 2-2 grazie a Cristante: rete al 94′, anticipando tutti su calcio d’angolo. La sfera finisce oltre la linea nonostante un primo salvataggio. È pareggio.