“Rigore nettissimo”: non solo Atalanta-Juve, ennesimo attacco a Marelli

Un altro attacco nei confronti di Luca Marelli, ex arbitro, dopo quello nel postpartita di Atalanta-Juventus

La partita tra Atalanta e Juventus è terminata 1-1, anche se nel post-gara non si è parlato delle grandi giocate di Malinovskyi e Vlahovic. C’è stato un battibecco ai microfoni di DAZN, con protagonista il dg bergamasco Umberto Marino. Quest’ultimo, infatti, ha attaccato Luca Marelli e il suo modo di interpretare gli episodi legati a Szczesny e de Ligt. Chiaramente la discussione è andata anche un po’ sul personale, anche se in studio sono stati bravi a gettare acqua sul fuoco prima che si andasse troppo oltre.

Inoltre, un altro episodio che ha lasciato qualche dubbio è stato il fallo di Hateboer su De Sciglio, punito con il cartellino giallo da Mariani. E nel mirino della critica è finito ancora Marelli, per l’interpretazione del fallo di de Vrij su Osimhen, che ha causato il rigore per il Napoli contro l’Inter. E a tal proposito, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli-Inter, altro attacco a Marelli

Di seguito, le dichiarazioni di Paolo Del Genio sul rigore de Vrij-Osimhen e l’analisi di Luca Marelli: “Il fallo di de Vrij su Osimhen è nettissimo, non so perché Marelli dica cose diverse. Ha detto che è un rigore al limite, ma sinceramente non so cosa abbia visto”. Insomma, non mancano polemiche legate al mondo arbitrale in quest’ultima giornata. E considerando la gravità degli obiettivi in palio, potrebbero continuare.

Le analisi di Luca Marelli, inevitabilmente, non possono mettere d’accordo tutti. E nelle ultime ventiquattr’ore sono già arrivate pensieri diversi rispetto alle sue interpretazioni in diretta a DAZN.