Qualificazione ai Mondiali, il match va rigiocato: la sentenza della FIFA

Una storia che finalmente trova la sua naturale conclusione: il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 va rigiocato secondo la FIFA

La sosta per le nazionali ha sempre generato numerose polemiche. Non solo per quanto riguarda le qualificazioni europee, ma soprattutto per quelle sudamericane. I calciatori della Serie A, per esempio sono costretti a viaggiare tantissimo nell’arco della settimana che precede la partita di campionato. E spesso tornano solo ventiquattr’ore prima del suddetto match. Questo provoca malumori all’interno del club, visto che l’allenatore non può usufruire delle qualità dei suoi migliori giocatori.

Ma a volte capitano anche situazioni molto particolari. E’ il caso di Brasile-Argentina, che lo scorso 5 settembre 2021 scesero in campo per giocarsi le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. A match iniziato, le autorità brasiliane scesero in campo per ‘arrestare’ alcuni calciatori argentini che non avevano rispettato le procedure anti-Covid. Ma quest’oggi è arrivata la sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare della FIFA.

FIFA, la decisione definitiva su Brasile-Argentina

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Brasilie-Argentina dovrà essere rigiocata. Non si conoscono ancora data, luogo e orario del match. Ma è questa la decisione definitiva della FIFA in merito a ciò che successe in quel famoso 5 settembre. Scene che fecero il giro del mondo, coi calciatori argentini portato fuori per aver -secondo le autorità brasiliane- violato i protocolli internazionali anti-Covid.

I calciatori in questione erano quelli provenienti dalla Premier League: Lo Celso, Buendia, Romero ed Emiliano Martinez. Secondo le autorità brasiliane, infatti, i calciatori sarebbero dovuti andare in isolamento, vista la loro presenza in Inghilterra nelle due settimane precedenti. In ogni caso, le due nazionali sono già qualificate per Qatar 2022 e la partita servirà solo per le statistiche.