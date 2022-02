Europei 2032 in Italia, arriva l’annuncio ufficiale della FIGC

L’Italia pronta ad ospitare gli Europei del 2032? Arriva l’annuncio ufficiale della FIGC, per la gioia dei tanti tifosi della Nazionale azzurra

L’ultimo Europeo è stato un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Sia per la Nazionale di Roberto Mancini, sia per i tanti tifosi che ne hanno seguito l’exploit, dalla prima all’ultima partita.

E mentre l’Italia scalda i motori e incrocia le dita per il playoff Mondiale, il movimento nostrano guarda con fiducia ed interesse al futuro delle prossime competizioni.

Sul tavolo, anche e soprattutto la candidatura del ‘Bel Paese’ per i prossimi Europei del 2032, dopo averne dato un assaggio nella cornice dell’Olimpico, in occasione della competizione itinerante della scorsa estate.

Europei 2032 in Italia, arriva la candidatura ufficiale della FIGC: il retroscena di Gravina

“Abbiamo presentato ufficialmente la nostra candidatura. Vogliamo ospitare gli Europei del 2032 in Italia, anche se siamo consapevoli della grande concorrenza di realtà molto più attrezzate di noi. Siamo fiduciosi, nonostante tutto”.

Parole che il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, ha pronunciato ai microfoni di ‘Radio Rai’, nel corso di una lunga intervista. Tanti i temi toccati dal presidente federale, che però ha sottolineato più volte l’ambizione del movimento azzurro a tornare protagonista, anche come Paese e Federazione ospitante di un grande torneo come l’Europeo.

Sugli obiettivi più vicini, invece, Gravina non ha dubbi: “Non andare al Mondiale sarebbe una brutta pagina per tutta la nazione. Sappiamo che è difficile, ma abbiamo tutto per potercela fare. L’Italia ha sempre dimostrato di sapersi rialzare, anche nei momenti più bui”.