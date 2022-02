“Farà ricorso”: Serie A, la classifica potrebbe ancora cambiare

Il club di Serie A, dopo la decisione arrivata tramite un comunicato da parte della Corte d’Appello, non intende arrendersi: si prepara un nuovo ricorso

Dopo la respinta da parte della Corte sportiva d’Appello, il club si prepara a fare ricorso per ottenere la vittoria per 0-3 a tavolino. Non c’è l’intenzione di accettare, quindi, la decisione senza tentare qualsiasi opzione utile.

L’Inter non ha potuto giocare, infatti, il 6 gennaio 2021 la gara contro il Bologna. I nerazzurri sono, in realtà, regolarmente scesi in campo e vi sono rimasti per 45′. Ma il gruppo rossoblù, padrone di casa, non si è presentato per le positività di diversi giocatori al Covid-19.

Il match è stato così rinviato a data da destinarsi. Difficile attualmente trovare un giorno utile e decretarlo come valido per giocare, specialmente per i diversi impegni che l’Inter deve affrontare tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Proprio l’Inter, però, non intende arrendersi facilmente alla decisione del rinvio. Il club vorrebbe ottenere la vittoria a tavolino.

