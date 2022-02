“Inter, tra oggi e domani…”: triplo annuncio in arrivo, stanno per firmare

L’Inter non è solo alle prese con la lotta Scudetto e il match di Champions contro il Liverpool, ma anche con il mercato.

Dopo il divorzio con Conte e le ‘cessioni obbligate’ di Lukaku ed Hakimi, in molti non si aspettavano un’Inter così forte già a partire da questa stagione. I dirigenti nerazzurri e Simone Inzaghi sono stati bravissimi a mantenere la barra dritta e far restare altissimo il livello di competiività della squadra.

L’Inter è seconda in classifica ad un punto dal Milan di Pioli. I rossoneri hanno sfruttato al meglio il pareggio tra il Napoli e la squadra di Simone Inzaghi che, però, deve ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. La ‘Beneamata’ è attesa domani dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool di Klopp.

I nerazzurri partono sicuramente sfavoriti contro gli i ‘Reds’, ma cercheranno in ogno modo di passare il turno e, di conseguenza, regalare una granssima gioia ai propri tifosi. L’Inter, comunque, non è solo attenta alle ‘questioni di campo’. Beppe Marotta, infatti, si sta già muovendo per prendere la prossima estate Scamacca dal Sassuolo, ma proprio sul dirigente ci sono alcune indiscrezioni di mercato.

Inter, a breve saranno ufficializzati i rinnovo di Marotta, Ausilio e Baccin

Secondo quanto ripotato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, tra oggi e domani verranno annunciati dall’Inter i rinnovi dei contratti di Marotta, Ausilio e Baccin. In casa nerazzurra a tenere banco non ci sono solo il prolungamento dei contratti dei dirigenti, che stanno a significare la lungimiranza del progetto interista, ma anche di alcuni calciatori fondamentali nello scacchiere di Inzaghi.

L’Inter, difatti, vuole chiudere il prima possibile il prolungamento del contratto di Brozovic. L’annuncio dell’accordo con il croato dovrebbe esserci tra una decina di giorni. La società meneghina è impegnata anche nel far restare due altri calciatori, visto che sta trattando anche i rinnovi di Handanovic e Perisic. Nelle prossime settimane si attendono degli importanti aggiornamenti sul futuro di questi giocatori.