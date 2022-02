“Dybala è libero di…”: Juventus, la rivelazione che nessuno immaginava

L’acquisto di Dusan Vlahovic della Juventus ha fatto molto discutere e si parla ancora dei vantaggi ottenuti dal club bianconero.

Il calciomercato invernale è stato scosso quest’anno dal gran colpo della Juventus che ha scioccato tutti ed ha acquistato il centravanti serbo Dusan Vlahovic. Il club bianconero ha pagato ben 75 milioni di euro per assicurarsi uno dei più grandi giovani talenti mondiali.

Dopo due gol nelle prime due partite, il calciatore balcanico è andato a secco questa sera contro l’Atalanta, una sfida che lo ha visto comunque protagonista. In due occasioni Sportiello si è superato con grandi parate sull’ex Fiorentina.

Allegri sta provando il tridente pesante composto da Dusan, Alvaro Morata e Paulo Dybala e sebbene questa sera nessuno dei tre sia andato a segno, i giocatori sembravano essere pronti a raggiungere una grande intesa.

Juventus, De Ligt parla della situazione in attacco

L’arrivo di Vlahovic ha portato buone sensazioni a tutta la squadra, che, nelle ultime settimane sembra essere migliorata notevolmente. Non è sfuggita l’intesa in attacco ed il difensore olandese Matthijs De Ligt ne ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN:

“Penso che l’acquisto di Vlahovic sia stato molto importante per noi, non solo per le sue caratteristiche ma anche per Dybala che ha ora più libertà di giocare, gioca molto meglio. Può fare l’uno due, riceve più sponde. Vlahovic fa tanti gol ma soprattutto ci aiuta tantissimo nel gioco”.