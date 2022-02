Napoli, il dato che fa sorridere Spalletti: primi in Europa

Il Napoli sabato ha mancato il sorpasso ai danni dell’Inter, ma c’è un dato dove la squadra di Spalletti primeggia in Europa.

Il Napoli sabato sera ha avuto l’occasione di riportarsi, in attesa del recupero dell‘Inter contro il Bologna di Mihajlovic, in vetta alla classifica, ma la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a recuperare ad inizio ripresa con Edin Dzeko il gol segnato su rigore da Lorenzo Insigne nei minuti iniziali della partita.

Gli azzurri sono partiti a spron battuto, mettendo in seria difficoltà l’Inter nella prima frazione di gara. Il demerito del Napoli contro il team meneghino è stato quello di non aver capitalizzato le occasioni create, segnando il secondo gol. Con il match ancora in bilico nella ripresa i nerazzurri sono saliti in cattedra.

L’Inter, infatti, ha avuto una grande reazione nel secondo tempo, dove ha prima pareggiato e poi ha cercato anche il gol vittoria. Il pareggio tra il Napoli e la squadra di Simone Inzaghi ha dato una mano al Milan di Pioli, che, dopo aver battuto la Sampdoria, è ritornato in vetta alla classifica. Il match del Maradona di sabato ha comunque confermato un dato che farà sicuramente piacere a Luciano Spalletti.

In Europa il Napoli è la squadra che ha avuto più rigori a favore

Il Napoli, infatti, come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è la squadra che ha avuto più rigori, ben 10, nei cinque maggiori campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Insigne è, di conseguenza, il calciatore che in Europa si è presentato più volte dinanzi al dischetto da rigore: ben 9.

Se i partenopei sono in vetta alla classifica, il Torino di Juric è ultimo. Ai granata, difatti, nonostante la grande mole di azioni pericolose create, non è mai stato assegnato un calcio di rigore. A seguire il Napoli, rimanendo nel nostro campionato, in questa speciale graduatoria dei penalty a favore ci sono l’Inter con 9, Milan e Fiorentina con 8.