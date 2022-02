Barcellona-Napoli, allenatore nei guai: rischia di saltare il match

Barcellona-Napoli rischia di perdere un protagonista. Un calciatore ha un problema al soleo della gamba sinistra.

Sale la febbre Barcellona-Napoli. La marcia di avvicinamento alla super sfida di Europa League che vedrà contro i blaugrana di Xavi e gli azzurri di Luciano Spalletti è iniziata. La squadra partenopea, dopo l’1-1 contro l’Inter di Simone Inzaghi, sarà impegnata al Camp Nou contro la squadra di Xavi il prossimo giovedì alle ore 18:00. Una gara decisamente importante in cui sarà fondamentale, per entrambe le squadre, scendere in campo con la formazione migliore.

Al ritorno, allo stadio Diego Armando Maradona, si deciderà poi chi passerà il turno e proseguirò il cammino nel torneo europeo. Gli allenatori, già nelle prossime ore, daranno il via alla preparazione per la gara.

LATEST NEWS | @RonaldAraujo_4 has left calf discomfort. Tests pending to find out the cause of the discomfort.#EspanyolBarça pic.twitter.com/i4xnmrtwPb

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2022