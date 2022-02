“Sabato ho avuto la conferma…”: Napoli-Inter, il doppio ex sorprende tutti

Continua a far discutere l’esito della sfida tra il Napoli e l’Inter: sull’argomento è intervenuto il doppio ex, sorprendendo tutti.

Un punto dal sapore agrodolce per il Napoli, quello ottenuto contro l’Inter. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, era riuscita a passare in vantaggio grazie alla rete su rigore di Lorenzo Insigne ma in seguito ha subito il ritorno dei nerazzurri, salvati da Edin Dzeko. Chi, nell’ambente, si aspettava una vittoria è rimasto quindi deluso tuttavia il pareggio ha consentito agli azzurri di restare comunque a contatto con la vetta (distante 2 punti) e continuare così a coltivare il sogno scudetto.

A commentare l’esito della sfida è stato oggi Salvatore Bagni secondo il quale il Napoli si sarebbe accontentato del pari. “Alla fine sì. E resta la sensazione – ha detto ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ – di aver perso una grande occasione. Per certi versi unica. Perché l’Inter è forte ma poteva essere battuta per quello che si è visto in campo e questo avrebbe dato una piega diversa al campionato”.

Il doppio ex di Napoli (134 presenze complessive) ed Inter (120) è poi andato avanti spiegando che, a suo modo di vedere, la squadra di Spalletti possiede tutte le caratteristiche necessarie per puntare all’obiettivo grosso. “Da tempo sono convinto che sia la squadra migliore, per caratteristiche e per il gioco che esprime. La sfida di sabato me lo ha confermato”.

Napoli, Bagni commenta la sfida con l’Inter

Bagni, a riguardo, non ha dubbi di sorta. “Quando nella ripresa l’Inter ha alzato il baricentro e preso il pallino del gioco imponendosi fisicamente, il Napoli ha subito poco o nulla e non ricordo parate di Ospina. Lo stesso gol del pari nasce da un mezzo rimpallo, non da un’azione limpida. Mentre il Napoli – ha detto l’opinionista – anche quando è rimasto più basso ha creato le occasioni migliori e Handanovic ha dovuto compiere due interventi decisivi su Osimhen ed Elmas”.

La strada verso il traguardo finale è ancora lunga. I partenopei (privi dei infortunati Hirving Lozano, Matteo Politano e Stanislav Lobotka) torneranno in campo lunedì per affrontare il Cagliari reduce dal pareggio contro l’Empoli mentre i nerazzurri, domenica pomeriggio, se la vedranno con il Sassuolo che nell’ultimo turno ha fermato sul 2-2 la Roma. Il Milan, invece, farà visita alla Salernitana. Tutto aperto ma intanto Bagni ha già indicato la propria favorita.